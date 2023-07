Mumbai: सांताक्रूज इलाके की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू; एक व्यक्ति की मौत

Mumbai Fire News सांताक्रूज इलाके के एक बिल्डिंग में भीषण आग लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची। दमकल विभाग की चार गाड़ियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल हादसे के कारण का पता नहीं लग पाया है।

सांता क्रूज इलाके की एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के सांताक्रूज में एक तीन मंजिला इमारत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। फिलहाल, आग पर काबू पा लिया गया है। 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत मुंबई के सांताक्रूज इलाके के एक रेजीडेंसी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक 85 वर्षीय नागिन लाखी नाम के बुजुर्ग की मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग आग लगने की सूचना दोपहर करीब 1.45 बजे मिली। सुंदर नगर इलाके में प्राइड ऑफ कलिना सोसायटी की तीसरी मंजिल पर एक बंद फ्लैट में यह आग लगी थी। आग की लपटें लकड़ी के फर्नीचर के अलावा बिजली की वायरिंग, फिटिंग और इंस्टॉलेशन तक ही फैल गई थीं। अस्पताल तक ले जाने में हुई मौत मुंबई फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते ही पड़ोस के लोगों ने दूसरी चाबी से फ्लैट खोला। उन्होंने बिजली की सप्लाई काटी, पानी की बाल्टियां फेंकी, आग बुझाने वाले उपकरण लगाए और इसके तुरंत बाद आग पर काबू पा लिया। कथित तौर पर पीड़ित नागिन लाखी जलते हुए घर के अंदर फंसी हुई थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से पास के नागरिक अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू इससे पहले भी मुम्बई की एक पांच मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई थी, जिसके बाद लगभग 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया था। उस आगजनी में आग की लपटें बिल्डिंग के बेसमेंट में रखे सामान तक फैल गई थी। 12 गाड़ियों और आधुनिक उपकरण की मदद से बुझी आग पुलिस अधिकारी ने कहा कि आग बुझाने के लिए दमकल की कम से कम 12 गाड़ियां, पानी के आठ जेटी, टैंकर और अन्य दमकल उपकरण का इस्तेमाल किया गया। अधिकारी ने कहा कि दमकल कर्मियों ने बिजली की आपूर्ति बंद कर दी और 185 श्वास उपकरण सेट लगाकर आग बुझाई।

Edited By: Shalini Kumari