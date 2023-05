'मेडिमिक्स आजाद नगर, LIC अंधेरी', मुंबई में मेट्रो स्टेशन के नाम इंटरनेट पर वायरल; लोगों ने मजेदार किए कमेंट

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। आए दिन सोशल मीडिया पर कई मजेदार चीजें देखने को मिल जाती हैं। ऐसी ही एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। दरअसल, वायरल हो रही ये तस्वीर मुम्बई मेट्रो की है, जिसमें स्टेशनों के नाम अलग-अलग ब्रांड के नाम पर नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर पर यूजर्स भी मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस पोस्ट में मुंबई मेट्रो के कुछ स्टेशनों के नाम ब्रांडों के नाम पर रखे गए हैं। इस पोस्ट को अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया गया था। पोस्ट किए जाने के बाद से, इसने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। कुछ लोगों ने सोचा कि ब्रांडों के नाम पर मेट्रो स्टेशनों का नामकरण करना एक मार्केटिंग स्किल है।

ट्विटर हैंडल @shlokafc ने एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें मेट्रो के अंदर से डिस्प्ले बोर्ड नजर आ रहा है। डिस्प्ले बोर्ड पर स्टेशन के नाम जैसे मेडिमिक्स आजाद नगर, एलआईसी अंधेरी और बिस्लेरी पश्चिम द्रुतगती मार्ग और बहुत कुछ दिखाया गया है।

ट्विटर यूजर के मुताबिक, जब यह मेट्रो स्टेशन आते थे, तो भी ब्रांड के जिंगल्स बजते हैं। यूजर @shlokafc ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "पीक कैपिटलिज्म।"

इस पोस्ट को 7 मई को शेयर किया गया था। पोस्ट किए जाने के बाद से, इसे एक लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और 2000 से ज्यादा लाइक्स भी मिल चुके हैं। कई लोगों ने पोस्ट पर मजेदार कमेंट भी किए हैं।

peak capitalism. pic.twitter.com/wX85LelMFK— shlok (used to have blue tick) (@shlokafc) May 7, 2023