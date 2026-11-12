छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को मुंबई लोकल से दिया धक्का, सिर पर आए 16 टांके; पहियों के नीचे आने से कटा हाथ

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से एक दिलदहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां बोरीवली से विरार जा रही लोकल ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ हुई।

छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने युवती को नायगांव स्टेशन पर ट्रेन से नीचे पटरियों पर धकेल दिया। इस घटना में महिला का बायां हाथ ट्रेन के नीचे आ गया, जिसके चलते बाद में उसे काटना पड़ा। साथ ही युवती के सिर पर 16 टांके लगे हैं।

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार NDTV की खबर के अनुसार, युवती का आरोप है कि एक सह-यात्री द्वारा 'गलत तरीके से छूने' का विरोध करने पर उसे मुंबई लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया गया। इस घटना ने लोकल ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को फिर से सामने ला दिया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

युवती, बोरीवली से विरार जाने वाली लोकल ट्रेन में सवार थी। महिला की शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे लगातार गलत तरीके से छू रहा था, जिसे महिला ने अपने बयान में 'बैड टच' कहा है। इसके जवाब में, महिला ने गुस्से में आकर अपनी चप्पल उस पर फेंकी जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। वहां मौजूद अन्य यात्रियों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने गालियां देते हुए अपनी चप्पल महिला की तरफ फेंक दी।