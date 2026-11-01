'कलश मिलना कोई अपराध नहीं', लीलावती अस्पताल 'काला जादू' मामले में अदालत की टिप्पणी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के चर्चित लीलावती अस्पताल से जुड़े तथाकथित काले जादू मामले में मझगांव स्थित ग्रेटर मुंबई सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने निकेत विजय मेहता के खिलाफ जारी समन को रद कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुणाल धनाजी जाधव ने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए बांद्रा की न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 8 दिसंबर 2025 को जारी किए गए समन आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट टिप्पणी की कि फर्श के नीचे पूजा सामग्री वाले कलश दबे मिलना अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है।

केबिन के नीचे कलश मिलने पर दर्ज कराई थी शिकायत यह मामला लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट के स्थायी ट्रस्टी होने का दावा करने वाले प्रशांत मेहता की शिकायत के बाद शुरू हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया था कि 18 सितंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब उन्होंने ट्रस्ट का कामकाज संभाला, तो 21 सितंबर 2024 को उनके केबिन के फर्श के नीचे तांबे के आठ कलश मिले। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन कलशों में मानव अवशेष, बाल, चावल, राख और तंत्र-मंत्र से जुड़ी सामग्री थी। प्रशांत मेहता ने निकेत मेहता और छह अन्य पूर्व प्रबंधन सदस्यों पर नुकसान पहुंचाने और अलौकिक शक्तियों के लिए तंत्र-मंत्र अनुष्ठान कराने का आरोप लगाया था।

अदालत ने गिनाईं सबूतों की कमियां सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान शिकायत और प्रस्तुत साक्ष्यों में कई गंभीर खामियां पाईं। अदालत ने रेखांकित किया कि शिकायत में यह स्पष्ट नहीं है कि वे कलश कब और किसने रखे थे, न ही इसमें प्रत्येक आरोपी की किसी ठोस भूमिका का कोई जिक्र था।