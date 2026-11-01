मुंबई में CNG की कीमतों में फिर उछाल, जानिए अब कितने रुपये किलो मिलेगी गैस

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) की कीमत में 1 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है। इस ताजा वृद्धि के बाद अब सीएनजी की नई कीमत 90 रुपये प्रति किलो हो गई है।

नई दरें 31 अक्टूबर की आधी रात से प्रभावी हो गई हैं। पिछले दो महीनों में सीएनजी के दामों में यह दूसरी बढ़ोतरी है। एमजीएल के अनुसार, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई है।

इस भू-राजनीतिक संकट की वजह से घरेलू स्तर पर बनने वाली गैस और विदेशों से आयात होने वाली रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस (आरएलएनजी) दोनों की कीमतों में तेज उछाल आया है। चूंकि दोनों के दाम अंतरराष्ट्रीय मानकों से जुड़े हैं, इसलिए इनपुट लागत काफी बढ़ गई है।

आम यात्रियों पर पड़ेगा असर कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि घरेलू गैस के आवंटन में कमी आने के कारण उसे अधिक कीमत वाले स्रोतों पर निर्भर होना पड़ रहा है। इस बढ़ी हुई लागत के असर को आंशिक रूप से संतुलित करने और उपभोक्ताओं को लगातार सीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यह फैसला लिया गया है।

इस मूल्य वृद्धि का सीधा असर मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (एमएमआर) में चलने वाले करीब 12.93 लाख वाहनों पर पड़ेगा। इनमें निजी कारों के साथ-साथ बड़ी संख्या में ऑटो-रिक्शा, टैक्सियां और राज्य परिवहन निगम व नगर निगमों द्वारा संचालित बसें शामिल हैं। ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में सार्वजनिक परिवहन और कैब के किराए पर भी असर देखने को मिल सकता है।