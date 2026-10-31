गुरुग्राम-नूंह का सफर होगा सिग्नल फ्री, सोहना में बनेगा 6-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर; DME से कनेक्टिविटी होगी आसान 

मोहम्मद हारुन, नूंह। सोहना में जाम से राहत दिलाने और गुरुग्राम-नूंह के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 2.75 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।

इस परियोजना पर 340.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार देर शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।

एनएच-919 और एनएच-248ए के चौराहे पर बनेगा कॉरिडोर

नूंह जिले के सोहना चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग-919 (एनएच-919) और एनएच-248ए के चौराहे पर यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बनने से गुरुग्राम से नूंह जाने वाले वाहन चालकों को सोहना के व्यस्त चौराहे पर बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा।

कॉरिडोर को इस तरह विकसित किया जाएगा कि लंबी दूरी के वाहनों को स्थानीय यातायात और क्रॉस ट्रैफिक से अलग रखा जा सके। इससे वाहन बिना सिग्नल पर रुके लगातार गुजर सकेंगे और जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है।