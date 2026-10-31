गुरुग्राम-नूंह का सफर होगा सिग्नल फ्री, सोहना में बनेगा 6-लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर; DME से कनेक्टिविटी होगी आसान
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोहना में 2.75 किमी लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी है। यह ...और पढ़ें
HighLights
सोहना में 2.75 किमी लंबा छह लेन कॉरिडोर स्वीकृत।
गुरुग्राम-नूंह कनेक्टिविटी सुधरेगी, जाम से मिलेगी मुक्ति।
340.78 करोड़ रुपये की लागत से होगा निर्माण।
मोहम्मद हारुन, नूंह। सोहना में जाम से राहत दिलाने और गुरुग्राम-नूंह के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए 2.75 किलोमीटर लंबे छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है।
इस परियोजना पर 340.78 करोड़ रुपये खर्च होंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार देर शाम ट्वीट कर इसकी जानकारी दी।
एनएच-919 और एनएच-248ए के चौराहे पर बनेगा कॉरिडोर
नूंह जिले के सोहना चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग-919 (एनएच-919) और एनएच-248ए के चौराहे पर यह एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसके बनने से गुरुग्राम से नूंह जाने वाले वाहन चालकों को सोहना के व्यस्त चौराहे पर बार-बार रुकना नहीं पड़ेगा।
कॉरिडोर को इस तरह विकसित किया जाएगा कि लंबी दूरी के वाहनों को स्थानीय यातायात और क्रॉस ट्रैफिक से अलग रखा जा सके। इससे वाहन बिना सिग्नल पर रुके लगातार गुजर सकेंगे और जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे और केएमपी तक कनेक्टिविटी होगी बेहतर
परियोजना का लाभ गुरुग्राम और नूंह के बीच आवागमन करने वाले लोगों के साथ दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (डीएमई) और कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेसवे से जुड़ने से भी मिलेगा।
बेहतर कनेक्टिविटी से क्षेत्र में मालवाहक वाहनों और दूसरे यातायात का आवागमन सुगम होगा।
बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए अहम परियोजना
सोहना और आसपास के क्षेत्रों में शहरीकरण के साथ वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भविष्य की यातायात जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
एलिवेटेड कॉरिडोर बनने से एनएच-248ए की यातायात क्षमता बढ़ेगी। साथ ही गुरुग्राम और मेवात क्षेत्र के बीच सड़क संपर्क मजबूत होने और आवागमन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
प्रमुख तथ्य
- लागत: 340.78 करोड़ रुपये
- लंबाई: 2.75 किलोमीटर
- लेन: छह
- स्थान: सोहना चौक, एनएच-919 और एनएच-248ए का चौराहा
- फायदा: गुरुग्राम-नूंह के बीच सिग्नल फ्री सफर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व केएमपी से बेहतर कनेक्टिविटी
यह भी पढ़ें- मेवात में चालक की सूझबूझ से बचीं दो जिंदगियां, चलती बस में महिला ने दिया बेटे को जन्म