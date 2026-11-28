डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई के घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर गुरुवार देर रात एक सार्वजनिक शौचालय के अंदर 60 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म किया गया और उनके माथे पर हमला भी किया गया।

इस मामले में कार्रवाई करते हुए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने शुक्रवार को एक 25 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

ट्रेन का इंतजार करते समय हुई वारदात

पीड़ित महिला खडवली में रहती हैं, दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करने के लिए रोजाना घाटकोपर आती हैं। गुरुवार को उनके साथ उनकी 18 वर्षीय बेटी भी थी।

काम खत्म करने के बाद दोनों मां-बेटी खडवली जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए घाटकोपर रेलवे स्टेशन पहुंचीं। जब उनकी बेटी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी महिला रात करीब 11:12 बजे स्टेशन के शौचालय में गईं।

बिना गार्ड वाले शौचालय में अंदर से दरवाजा बंद कर किया हमला उस समय शौचालय पर कोई कर्मचारी या गार्ड तैनात नहीं था। स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों में दिखा कि महिला के जाने के कुछ ही देर बाद करीब 25 साल का एक युवक शौचालय के अंदर दाखिल हुआ।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और अंदर के गलियारे में महिला के साथ दुष्कर्म किया। इसके अलावा, उसने महिला के माथे पर वार कर उन्हें घायल भी कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी को रात 11:19 बजे शौचालय से बाहर निकलते और तेजी से घाटकोपर मेट्रो स्टेशन की दिशा में जाते हुए देखा गया। बेटी को आपबीती बताने के बाद पुलिस से मांगी मदद रात करीब 11:22 बजे महिला किसी तरह शौचालय से बाहर निकलीं और अपनी बेटी को पूरी घटना बताई। इसके बाद दोनों मदद के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर स्थित जीआरपी (GRP) डेस्क पर पहुंचीं।

मामले की सूचना तुरंत स्टेशन मैनेजर और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी गई। एक महिला पुलिसकर्मी ने पीड़िता से पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में विस्तार से बताया। पुलिस ने उन्हें मेडिकल जांच के लिए घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल भेजा।