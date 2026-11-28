डिजिटल डेस्क, ठाणे। नवी मुंबई के जुईनगर एमआइडीसी क्षेत्र में चार अज्ञात व्यक्तियों ने एक कार से लगभग 20 करोड़ रुपये मूल्य का 16 किलोग्राम से अधिक सोना लूट लिया। तुर्भे पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि यह घटना गुरुवार रात एक सर्विस रोड पर हुई।

उन्होंने कहा कि एक अन्य चार पहिया वाहन में सवार लोगों ने इस कार को रोका, जिसमें से चार व्यक्ति उतरे और कार में सवार लोगों से मारपीट करने के बाद 16 किलोग्राम से अधिक का सोना लूट लिया। आरोपित घटना के तुरंत बाद फरार हो गए।

आरोपितों को पकड़ने के लिए अपराध शाखा और स्थानीय पुलिस थानों की टीम को तैनात किया गया है। अधिकारी ने बताया कि तुर्भे थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत लूटपाट और अन्य अपराधों का मामला दर्ज किया गया है। लूटे गए सोने के स्रोत और पृष्ठभूमि की पड़ताल सहित मामले की जांच जारी है।