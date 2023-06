Manipur Violence: 'मणिपुर में हिंसा रोकने के लिए भेजा जाए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल', संजय राउत ने की मांग

मुंबई, एजेंसी। मणिपुर हिंसा को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बयान दिया। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में हिंसा को रोकने में विफल रही है।

उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि हमने बार-बार मणिपुर का मुद्दा उठाया है। मणिपुर एक सीमावर्ती राज्य है। गृह मंत्रालय और मोदी सरकार मणिपुर की हिंसा को रोक नहीं सकी है। हमारी मांग है कि गृह मंत्री के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में जाए और उग्र आंदोलन करने वाले लोगों से खुली चर्चा होनी चाहिए।

संजय राउत ने कहा कि सभी केंद्रीय और राज्य स्तर के मंत्री वहां से भाग गए हैं। मणिपुर में घर जलाए जा रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी कुछ नहीं कर सके। हमने पार्टी बैठक का अनुरोध किया था, लेकिन अब दो महीने बाद जब पीएम अमेरिका में हैं तो वे बैठक बुला रहे हैं। यह बैठक पीएम मोदी की मौजूदगी में बुलाई जानी चाहिए थी। हमारी तरफ से प्रियंका चतुर्वेदी बैठक में शामिल होंगी और हमारी मांगों से अवगत कराएंगी।

शुक्रवार को पटना में हुई विपक्ष की बैठक पर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि बैठक में उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हमने 2024 में सत्ता परिवर्तन नहीं किया तो यह लोकसभा का आखिरी चुनाव होगा, इसलिए लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए विपक्षी दलों एक साथ रहना है और चुनाव लड़ना है। संजय राउत ने कहा कि कल हुई विपक्षी पार्टी की बैठक को लेकर उनकी पार्टी की अहम भूमिका है।

#WATCH | "Uddhav Thackeray has said in the meeting that, if there won't be a power change in 2024, then this will be the last election, so to protect democracy, we (opposition parties) have to stay united & fight the election...": Uddhav Thackeray faction MP Sanjay Raut on the… pic.twitter.com/1THVTQCDdC— ANI (@ANI) June 24, 2023