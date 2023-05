Amruta Fadnavis Extortion Case: पुलिस ने दाखिल की 733 पन्नों की चार्जशीट, डिजाइनर अनिष्का समेत तीन आरोपी शामिल

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के साथ के सा मामले में पुलिस ने 733 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में पुलिस ने अनिल जयसिंघानी, उनकी बेटी अनिष्का और उसके रिश्तेदार निर्मल को आरोपी बताया है। साथ ही, इस मामले में 13 गवाहों का भी नाम दर्ज किया गया है।

Amruta Fadnavis extortion case | Mumbai police SIT has filed a 733-page chargesheet in the matter. The chargesheet mentions Anil Jaisinghani, his daughter Aniksha and his cousin Nirmal as accused.

Statements of 13 witnesses have been mentioned in the chargesheet