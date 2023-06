भाजपा ने किया विरोध तो AIMIM विधायक ने टीपू सुल्तान के स्मारक को तुड़वाया, पुलिस बोली- अवैध था ढांचा

धुले, एजेंसी। Tipu Sultan Memorial Demolished महाराष्ट्र में अब टीपू सुल्तान को लेकर राजनीति हो रही है। धुले शहर की एक मुख्य सड़क पर बने टीपू सुल्तान के स्मारक को लेकर सियासत गरमाई है। इस स्मारक का बीते दिनों भाजपा ने विरोध कर हटवाने की बात कही थी, जिसे अब खुद एआईएमएम नेता ने हटा दिया है।

धुले के एसपी संजय बरकुंड ने मामले में कहा कि इस स्मारक को सड़क पर बनाने की अनुमति नहीं किसी के पसा नहीं थी। उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिली कि यह एक अवैध स्मारक है और तभी हमने इसे हटाने के लिए मीटिंग की थी, जिसके बाद इसे हटा दिया गया। क्षेत्र में शांति है।

#WATCH | A monument to Tipu Sultan was built here on the main road, there was no permission for it. We got information that it is an illegal monument. We had a meeting to remove it after which it was removed. There is peace in the area: Sanjay Barkund, SP Dhule, Maharashtra… pic.twitter.com/9JMdLJp6ps