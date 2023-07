Maharashtra NCP Crisis: महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक शुरू, पार्टी विपक्ष के नेता पद पर कर सकती है दावा

महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल की बैठक मंगलवार को यहां विधान भवन में एआईसीसी सचिव एचके पाटिल की मौजूदगी में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन के मद्देनजर पार्टी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा पेश करने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी की घटक कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा करना उचित है।

महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता पद पर कर सकती है दावा

Your browser does not support the audio element.

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) की बैठक मंगलवार को यहां विधान भवन में एआईसीसी सचिव एचके पाटिल की मौजूदगी में हुई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) में विभाजन के मद्देनजर पार्टी राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद पर दावा पेश करने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। शुक्रवार को एनसीपी नेता अजित पवार के इस्तीफा देने के बाद विपक्ष के नेता (एलओपी) का पद खाली हो गया। वह रविवार को उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल हुए, जबकि आठ अन्य एनसीपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। विशेष रूप से, शरद पवार के नेतृत्व वाली राकांपा ने विधायक जितेंद्र अवहाद को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया गया है। 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं शरद पवार ने सोमवार को कहा कि महा विकास अघाड़ी की घटक कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा करना उचित है। 288 सदस्यीय विधानसभा में एनसीपी के 53 विधायक हैं। कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं और सीएलपी नेता बालासाहेब थोराट ने कहा है कि सभी विधायक एक साथ हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा, "विपक्ष का नेता उस पार्टी से होगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। हम (एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट) बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी। महा विकास अघाड़ी एकजुट है और राज्य के लोग हमारे साथ हैं।

Edited By: Babli Kumari