'जब तक मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं...' मुंबई BMW हिट एंड रन मामले में CM एकनाथ शिंदे का आया बड़ा बयान

सीएम शिंदे ने आगे कहा, "जब तक मैं राज्य का मुख्यमंत्री हूं, किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह अमीर हो, प्रभावशाली हो, या नौकरशाहों या मंत्रियों की संतान हों, किसी भी पार्टी से जुड़ा हो, छूट नहीं मिलेगी। अन्याय के प्रति मेरा नजरिया जीरो टॉलरेंस का है।"

I am deeply alarmed by the rise in hit-and-run incidents in Maharashtra. It is intolerable that the powerful and influential misuse their status to manipulate the system. Such miscarriages of justice will not be tolerated by my Government.



