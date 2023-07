Maharashtra Bus Fire: 24 शवों का होगा सामूहिक दाह संस्कार, एक को दफनाने के लिए परिवार को सौंपा जाएगा

Maharashtra Bus Fire महाराष्ट्र के बुलढाणा में निजी बस में आग लगने से जलकर मरे 25 लोगों में से 24 का सामूहिक दाह संस्कार किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों में से एक का शव दफनाने के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा। अधिकांश पीड़ित इतने जल गए थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी इसलिए उनके परिवारों इसके लिए मनाया गया।

Maharashtra Bus Fire महाराष्ट्र में बस में लगी आग।

नागपुर, एजेंसी। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक निजी बस में आग लगने से जलकर मरे 25 लोगों में से 24 का सामूहिक दाह संस्कार किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि पीड़ितों में से एक का शव दफनाने के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा। शवों की पहचान होना मुश्किल अधिकारी ने कहा कि चूंकि शनिवार तड़के बस में आग लगने के बाद अधिकांश पीड़ित इतने जल गए थे कि उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी, इसलिए उनके परिवारों को उनके डीएनए परीक्षण के बजाय शवों के सामूहिक दाह संस्कार के लिए मनाने के प्रयास किए गए। डीएनए परीक्षण में लग जाता ज्यादा समय सूत्रों के अनुसार, डीएनए परीक्षण एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें मृतक की पहचान सुनिश्चित करने में कई दिन लग सकते हैं। बुलढाणा के कलेक्टर एच पी तुम्मोड ने पीटीआई-भाषा को बताया कि आज 24 शवों का सामूहिक दाह संस्कार किया जाएगा और इसकी तैयारी चल रही है। इसके अलावा, एक मृतक का शव दफनाने के लिए परिवार को सौंप दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार, पूर्वी महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में नागपुर-मुंबई 'समृद्धि एक्सप्रेसवे' पर शनिवार देर रात करीब 1.30 बजे डिवाइडर से टकराने के बाद निजी बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई थी।

