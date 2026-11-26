डिजिटल डेस्क, मुंबई। लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने और महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर जारी राजनीतिक बहस के बीच एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है।

उन्होंने परिसीमन बिल को समर्थन करने को लेकर पूछे जाने पर कहा, 'प्रस्तावित परिसीमन बिल को पहले पेश किया जाना चाहिए और चर्चा के लिए इसका पूरा मसौदा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कानून साबित हो सकता है।'

सुले ने कहा कि ऐसे कई मौके आए हैं जब दोनों पक्षों ने मिलकर कानून पास किए हैं। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस देश में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष ने राष्ट्रीय हित में कानून पास करने के लिए मिलकर काम किया है।

पहले बिल को पेश होने दें सुप्रिया सुले ने कहा, 'पहले बिल को पेश होने दें, हमारे पास पूरा बिल आने दें। एक बार जब यह हमारे पास आ जाएगा, तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं—और हो सकता है कि यह एक अच्छा कानून साबित हो।'

कंगना ने की थी राहुल गांधी की आलोचना इससे पहले, सोमवार को BJP सांसद कंगना रनौत ने महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रुख की तीखी आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी पर "महिला-विरोधी" होने का आरोप लगाया और कहा कि वे नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रतिनिधित्व मिले।

ANI से बात करते हुए रनौत ने कहा, 'अगर राहुल गांधी महिला-विरोधी नहीं होते, तो वे इस बिल को पेश होने देते। राहुल गांधी नहीं चाहते कि संसद में महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर हो।' क्या है परिसीमन विधेयक का उद्देश्य? लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा लागू करने की प्रक्रिया को जनगणना और उसके बाद होने वाली परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ा गया है। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक का उद्देश्य लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना है।