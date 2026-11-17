डिजिटल डेस्क, पुणे। राकांपा (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले ने सोमवार को मांग की कि परिसीमन के लिए सभी राज्यों में एक समान फार्मूला अपनाया जाए। इसके साथ ही महिला आरक्षण कानून को लागू किया जाए।

मीडिया से बातचीत में सुले ने कहा कि उनकी पार्टी की दो प्रमुख शर्तें हैं। सभी राज्यों के लिए एक समान फार्मूला अपनाया जाए और महिला आरक्षण कानून लागू किया जाए।

'कश्मीर से कन्याकुमार तक एक ही फॉर्मूला अपनाए सरकार'

उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर राज्य के लिए एक ही फर्मूला होना चाहिए। दूसरा परिसीमन के दौरान महिला आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। हम महिला आरक्षण विधेयक पहले ही पारित कर चुके हैं। अब इसे लागू किया जाना चाहिए।