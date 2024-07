'लाडला भाई, पिताजी, माताजी ये सभी योजनाएं तो सिर्फ…'; संजय राउत ने सीएम शिंदे पर बोला हमला, कर दी ये मांग

एएनआई, मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने 'लाडला भाई योजना' को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख कर 'लाडला भाई, लाडले पिताजी, लाडली माताजी' जैसी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। संजय राउत ने कहा कि सरकारी खजाने में पैसे नहीं हैं। महाराष्ट्र सरकार पर आठ लाख करोड़ रुपये का भी कर्ज है।

संजय राउत ने कहा कि लोकसभा चुनाव में शिंदे, फडणवीस और अजित पवार की बुरी तरह से हार हुई है, जिसके बाद उन्हें अब 'लाडली बहन' और 'लाडला भाई' की याद आ रही है। संजय राउत ने कहा कि लाडली बहन को घर चलना होता है, जिसके कारण इसकी सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें है।

