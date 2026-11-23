महाराष्ट्र में ₹12500000 के जमीन सौदे के लिए डॉक्टर की हत्या, 5 दिन बाद बोरी में मिला शव
जलगांव में ₹1.25 करोड़ के जमीन सौदे को लेकर डॉक्टर संजय तेली की हत्या कर दी गई। लापता होने के पांच दिन बाद उनका शव बहुला बांध से एक बोरी में बरामद किया गया, जिसमें दो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
HighLights
डॉक्टर संजय तेली की जमीन सौदे को लेकर हत्या
पांच दिन बाद बहुला बांध से बोरी में मिला शव
दो आरोपी राहुल पाटिल और संजय भील गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क, जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पचोरा तालुका के गोराडखेड़ा गांव के डॉक्टर संजय तेली का शव सोमवार सुबह बहुला बांध से एक बोरी में बंद अवस्था में बरामद किया गया।
18 नवंबर से लापता डॉ. तेली की कथित हत्या जमीन के सौदे को लेकर हुए विवाद के चलते की गई बताई जा रही है। लापता होने के पांच दिन बाद उनका शव मिला है।
डॉक्टर संजय तेली की जमीन सौदे को लेकर हत्या
शुरुआती जांच के अनुसार, हत्या 1.25 करोड़ रुपये की जमीन के सौदे से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि एक एजेंट ने इस सौदे से जुड़ा 1.90 लाख रुपये का कमीशन देने के बहाने डॉ. तेली को गोराडखेड़ा बुलाया था।
हालांकि, जमीन के सौदे को लेकर डॉक्टर की उस एजेंट जिसकी पहचान राहुल धर्मराज पाटिल के रूप में हुई है के साथ बहस हो गई। बहस के दौरान, पाटिल ने कथित तौर पर एक धारदार हथियार से पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गावित ने बताया कि आरोपी ने बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारी संजय भील की मदद से शव को एक बोरे में भरा और उसे बहुला बांध में फेंक दिया। डॉक्टर के लापता होने के बाद, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।
दो आरोपी राहुल पाटिल और संजय भील गिरफ्तार
पीड़ित के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और इलाके में मिली एक गाड़ी से मिले सुरागों के आधार पर, लोकल क्राइम ब्रांच और पचोरा पुलिस ने राहुल पाटिल और संजय भील को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़ित के परिजनों का दावा है कि जमीन के सौदे के तहत आरोपी को पहले ही 80 लाख रुपये दिए जा चुके थे। उन्होंने इस मामले में शामिल लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।
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