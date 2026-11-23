डिजिटल डेस्क, जलगांव। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पचोरा तालुका के गोराडखेड़ा गांव के डॉक्टर संजय तेली का शव सोमवार सुबह बहुला बांध से एक बोरी में बंद अवस्था में बरामद किया गया।

18 नवंबर से लापता डॉ. तेली की कथित हत्या जमीन के सौदे को लेकर हुए विवाद के चलते की गई बताई जा रही है। लापता होने के पांच दिन बाद उनका शव मिला है।

डॉक्टर संजय तेली की जमीन सौदे को लेकर हत्या

शुरुआती जांच के अनुसार, हत्या 1.25 करोड़ रुपये की जमीन के सौदे से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि एक एजेंट ने इस सौदे से जुड़ा 1.90 लाख रुपये का कमीशन देने के बहाने डॉ. तेली को गोराडखेड़ा बुलाया था।

हालांकि, जमीन के सौदे को लेकर डॉक्टर की उस एजेंट जिसकी पहचान राहुल धर्मराज पाटिल के रूप में हुई है के साथ बहस हो गई। बहस के दौरान, पाटिल ने कथित तौर पर एक धारदार हथियार से पर हमला किया और उनकी हत्या कर दी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गावित ने बताया कि आरोपी ने बाद में सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने अपने कर्मचारी संजय भील की मदद से शव को एक बोरे में भरा और उसे बहुला बांध में फेंक दिया। डॉक्टर के लापता होने के बाद, पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की।