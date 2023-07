Mumbai Rain: मुंबई के कुछ हिस्सों में हो रही है भारी बारिश, इन इलाकों में IMD का येलो अलर्ट

Mumbai Rain Alert देश के महानगरों में शामिल मुंबई और उसके उपनगरों में पिछले कई दिनों से बारिश से हो रही है। इससे मुंबईवासियों का जनजीवन पूरा अस्त-व्यस्त हो गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुंबई केंद्र ने रविवार दोपहर अपने जिला पूर्वानुमान और चेतावनी में सोमवार को शहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है।

मुंबई, एजेंसी। मुंबई के कुछ हिस्सों में सोमवार सुबह भारी बारिश हुई, लेकिन महानगर में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं प्रभावित नहीं हुईं। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुंबई में मानसून पूरी तरह एक्टिव है और बारिश का सिलसिला जारी है। एक नागरिक अधिकारी ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुंबई केंद्र ने रविवार दोपहर अपने 'जिला पूर्वानुमान और चेतावनी' में सोमवार को शहर के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया, जिसमें अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। शहर में जलभराव की कोई खबर नहीं महालक्ष्मी, बायकुला, मालाबार हिल, माटुंगा, सायन, बांद्रा, सांताक्रूज, अंधेरी और कुछ अन्य इलाकों में सुबह-सुबह भारी बारिश हुई, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद बारिश की तीव्रता थोड़ी कम हुई। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि शहर में कहीं भी बड़े जलभराव की कोई खबर नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे मार्गों पर लोकल ट्रेनें सामान्य रूप से चल रही हैं।

