Mumbai News: मलाड में मार्वे बीच पर नहाने गए पांच लड़के डूबे, दो को बचाया गया; तीन अभी भी लापता

मुंबई में मार्वे बीच पर नहाने गए पांच नाबालिग लड़के रविवार सुबह की डूबने लगे जिसके बाद उनमें से दो को बचा लिया गया जबकि तीन अन्य की तलाश जारी है। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 9.38 बजे हुई जब 12 से 16 साल की उम्र के पांच लड़के समुद्र तट से लगभग आधा किलोमीटर दूर मलाड इलाके में खाड़ी में चले गए थे।

मुंबई के मार्वी बीच पर पांच लड़के डूबे, दो को बचाया गया

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के मलाड में मार्वे बीच पर नहाने गए पांच लड़के डूब गए। बच्चों को डूबते देख स्थानीय लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। उन्होंने दो लड़को को तो बचा लिया, लेकिन तीन लड़के अभी भी लापता है। आज सुबह 12-16 साल की उम्र के पांच लड़कों के डूबने के बाद मलाड में मार्वे बीच पर खोज और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों द्वारा दो लड़कों को बचा लिया गया है, जबकि तीन लड़के अभी भी लापता हैं। #WATCH मुबंई: आज सुबह 12-16 साल की उम्र के 5 लड़कों के डूबने के बाद मलाड में मार्वे बीच पर खोज और बचाव अभियान जारी है। स्थानीय लोगों द्वारा 2 लड़को को बचा लिया गया है और 3 लड़के लापता हैं।



बीएमसी, पुलिस, तटरक्षक बल और नौसेना के गोताखोरों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। pic.twitter.com/iRXfca4Pfi July 16, 2023 बीएमसी, पुलिस, तटरक्षक बल और नौसेना के गोताखोरों की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लापता लड़कों को तलाश करने का काम जारी है। एक अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह 9.38 बजे हुई, जब 12 से 16 साल की उम्र के पांच लड़के समुद्र तट से लगभग आधा किलोमीटर दूर मलाड इलाके में खाड़ी में चले गए। अधिकारी ने कहा कि उनमें से 13 और 16 साल की उम्र के दो लोगों को अग्निशमन दल के पहुंचने से पहले लोगों ने बचा लिया था। तीन अन्य, जिनमें दो की उम्र 12 साल और एक की उम्र 13 साल है, लापता हैं। इससे पहले, बीते रविवार को बांद्रा बैंडस्टैंड में समुद्र किनारे चट्‌टान पर बैठकर फोटो क्लिक करवा रहा एक दंपति लहरों में बह गया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। पत्नी का नाम ज्योति (32), जबकि पति का नाम मुकेश (35) है। महिला को पानी में बहता देख बच्चे मम्मी-मम्मी चिल्लाने लगे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। बताया जाता है कि यह दंपति पिकनिक मनाने के लिए यहां आया हुआ था।

