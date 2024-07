Maharashtra: मुंबई के लाल बाग में इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी आग, हादसे में चार लोग घायल

एएनआई, मुंबई। मुंबई के लाल बाग के मेघवाड़ी में एक इमारत की तीसरी मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना में चार लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। इस हादसे को लेकर बीएमसी ने जानकारी साझा की है।

Maharashtra | Fire breaks out on the third floor of a building in Meghwadi, Lal Baug of Mumbai. Four people injured in the incident, they have been rushed to a hospital. Fire brought under control by the fire tenders: BMC