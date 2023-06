Maharashtra: छत्रपति संभाजी नगर जिले में घर में हुआ विस्फोट, एक व्यक्ति घायल; फॉरेंसिक जांच शुरू

मुंबई, एएनआई। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में बुधवार को घर में विस्फोट होने से एक व्यक्ति घायल हो गया। यह मामला छत्रपति संभाजी नगर जिले के काणंद तालुका के नागापुर गांव का बताया जा रहा है।

Maharashtra | One person namely Sameer Sheikh Salim was injured in an explosion inside a tin shed house in Nagapur village of Kanand Taluka in Chhatrapati Sambhaji Nagar district today, say police. Police have inspected the area and sent the evidence for forensic investigation. pic.twitter.com/jh4LQYcTff