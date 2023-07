Covid Center Scam: कोविड से जुड़े घोटाला मामले में ED की कार्रवाई, संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय ने जंबो कोविड​​-19 उपचार सुविधाओं की स्थापना में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में व्यवसायी सुजीत पाटकरशिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के दोस्त और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने कहा कि बिसुरे दहिसर जंबो कोविड-19 केंद्र के डीन थे। उन्होंने कहा कि दोनों को बाद में दिन में अदालत में पेश किया जाएगा।

ईडी ने BMC कोविड-19 सेंटर मामले में व्यवसायी सुजीत पाटकर को किया गिरफ्तार

मुंबई, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय ने जंबो कोविड​​-19 उपचार सुविधाओं की स्थापना में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिव सेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के दोस्त व्यवसायी सुजीत पाटकर और एक अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने पहले कहा था कि पाटकर और उनके तीन सहयोगियों ने कथित तौर पर महामारी के दौरान शहर में कोविड ​​-19 फील्ड अस्पतालों के प्रबंधन के लिए मुंबई नागरिक निकाय के कान्ट्रैक्ट धोखाधड़ी से हासिल किए। एक अधिकारी ने बताया कि मामले में उनकी कथित संलिप्तता सामने आने के बाद ईडी ने बुधवार रात पाटकर और डॉक्टर किशोर बिसुरे को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारी ने कहा कि बिसुरे दहिसर जंबो कोविड-19 केंद्र के डीन थे। उन्होंने कहा कि दोनों को बाद में दिन में अदालत में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि ईडी ने पिछले महीने पाटकर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुंबई में 15 स्थानों पर छापेमारी की थी।

