मुंबई में ड्रग्स तस्करी के सिंडिकेट का भंडाफोड़, NCB ने जब्त किया 50 करोड़ का मेफेड्रोन; महिला समेत 3 गिरफ्तार

मुंबई, एजेंसी। मुंबई में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) को बड़ी कामयाबी मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर मादक पदार्थ तस्करी के एक रैकेट का भंडाफोड़ किया है।

अधिकारी ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तलाशी अभियान में 50 करोड़ रुपये मूल्य के 20 किलोग्राम मेफेड्रोन, एक करोड़ की नकदी और सोने के आभूषण बरामद किए हैं। इसके साथ ही NCB ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

अधिकारी ने कहा कि एनसीबी की मुंबई जोनल इकाई को डोंगरी क्षेत्र से संचालित एक ड्रग सिंडिकेट के बारे में सूचना मिली थी। बता दें कि ये रैकेट मुंबई के विभिन्न हिस्सों में मेफेड्रोन की तस्करी करता था। एजेंसी ने आरोपी एन खान पर निगरानी रखी। इसके बाद एनसीबी ने डोंगरी में उसके आवास से भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद किया।

