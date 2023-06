'भारत में कोई मुस्लिम औरंगजेब का वंशज नहीं', फडणवीस बोले-मुगल बादशाह को राष्ट्रवादी मुसलमान नहीं देते तरजीह

अकोला, एजेंसी। महाराष्ट्र में औरंगजेब को लेकर बहस छिड़ गई है। कई पार्टी और उनके नेता इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं। इसी बीच महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि भारत में कोई भी मुस्लिम औरंगजेब का वंशज नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रवादी मुसलमान मुगल बादशाह को अपना नेता नहीं मानते।

Akola, Maharashtra | Our king is only Chhatrapati Shivaji Maharaj. We cannot have another king. Muslims in India are not descendants of Aurangzeb. Aurangzeb and his clan came from outside. A Muslim in this country who has national ideas never approves of Aurangzeb. He respects… pic.twitter.com/vmVlKCLcOx