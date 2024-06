अटल सेतु में आई दरार? कांग्रेस ने लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, प्रोजेक्ट हेड बोले- अफवाह फैलाई जा रही

"It has been noticed that there is no crack in the main part of Atal Setu Bridge but rumours are being spread. Please don't believe the rumours. Minor cracks have been found on the approach road connecting Atal Setu. The said footpath is not a part of the main bridge but is a… https://t.co/sGrquNTGk9— ANI (@ANI) June 21, 2024

पटोले ने अपने पोस्ट में कहा, "बड़ी संख्या में दरारें आने से यात्रियों में दहशत का माहौल है। बिहार में नवनिर्मित पुल के गिरने की घटना तो ताजा है, लेकिन सरकार के कामकाज पर कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में भी यह दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के आंदोलन के तहत सरकार की भ्रष्ट कार्यप्रणाली को उजागर करने के लिए मैंने अपने सहयोगियों के साथ इस पुल का निरीक्षण किया। मामला बेहद गंभीर है और हमारी मांग है कि हाईकोर्ट इस पर तुरंत संज्ञान ले और मामले की जांच कराये।"

दरारों को लेकर प्राधिकरण ने बताई ये वजह?

प्राधिकरण के बयान में कहा गया कि 20 जून, 2024 को ऑपरेशन और रखरखाव टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान रैंप 5 (मुंबई की ओर रैंप) पर तीन स्थानों पर किनारों के पास सड़क की सतह पर छोटी दरारें पाई गईं। ये दरारें छोटी हैं और सड़क के किनारे स्थित हैं। जो 24 घंटे के भीतर पूरा हो जाएगा। यह काम यातायात में कोई व्यवधान पैदा किए बिना किया जा रहा है। अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा पुल है।

#WATCH | Navi Mumbai, Maharashtra: MMRDA (Mumbai Metropolitan Region Development Authority) workers repair the cracks seen in the service road of the Mumbai-trans Harbour Link (MTHL) Atal Setu in the Ulve area.



MMRDA says, "It has been noticed that there is no crack in the main…

प्रोजेक्ट हेड ने दरारों को लेकर क्या कहा?

There have been rumours circulating about cracks on the MTHL bridge. We want to clarify that these cracks are not on the bridge itself but on the approach road connecting MTHL from Ulwe towards Mumbai.

अटल सेतु पैकेज 4 के प्रोजेक्ट हेड कैलाश गणतारा ने कहा, "यह एक सर्विस रोड है। यह एक अस्थायी कनेक्टिंग रैंप की तरह था। यह मुख्य पुल का कनेक्टिंग हिस्सा है जिसे आखिरी समय में बनाया गया है। चूंकि, यह खाड़ी के पास है और मिट्टी के जमने के कारण ये छोटी-छोटी दरारें हैं। इन दरारों को भरने का काम पहले से ही चल रहा है। यह कल शाम तक पूरा हो जाएगा। कोई यातायात बाधित नहीं है। जनता को कोई असुविधा नहीं है..."