छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख की मौत, आर्थर रोड जेल में था बंद; दाऊद इब्राहिम से भी था कनेक्शन

एएनआई, मुंबई। गैंगस्टर छोटा शकील के रिश्तेदार आरिफ शेख उर्फ ​​आरिफ भाईजान की मुंबई के जेजे अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वह आर्थर रोड जेल में बंद था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े टेरर फंडिंग मामले गिरफ्तार किया था।

Brother-in-law of gangster Chhota Shakeel, Arif Shaikh alias Arif Bhaijan died of a heart attack, at JJ Hospital in Mumbai. He was arrested in 2022 by the NIA in a terror funding case related to underworld don Dawood Ibrahim and was in Arthur Road Jail since then.