Nagpur Blast: नागपुर के पास विस्फोटक फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट, हादसे में दस लोग घायल; तीन की हालत गंभीर

पीटीआई, नागपुर। नागपुर शहर के पास गुरुवार दोपहर में एक विस्फोटक निर्माण कारखाने में विस्फोट हो गया। इस दौरान हादसे में कम से कम दस श्रमिक घायल हुए हैं और इनमें से तीन की हालत गंभीर है। पुलिस ने इस घटना की जानकारी साझा की है।

#WATCH | Nagpur: At least 5 people have died and 5 people are injured in an explosion at an explosives manufacturing factory in Dhamna. The team is about to reach the spot: Commissioner of Police, Nagpur



