बदलापुर दुष्कर्म मामला: पुलिस ने किया लाठीचार्ज, तीन अधिकारी सस्पेंड; फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा केस

देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, राज्य सरकार पहले ही दो छात्राओं के कथित यौन शोषण की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन का आदेश दे चुकी है।

"The incident of rape in Badlapur is very serious, I strongly condemn this incident. The state government has formed an SIT under the leadership of a woman officer of IG rank to investigate the case. The government is trying to get the case to the fast-track court so…