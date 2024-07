Anant Radhika Wedding: अनंत-राधिका ने पैर छूकर लिया पीएम मोदी का आशीर्वाद; कई दिग्गज भी पहुंचे

वर-वधू को आशीर्वाद देने के बाद प्रधानमंत्री मोदी समारोह में आए गणमान्य लोगों से मिलते हुए भजन सुनने के लिए बैठ गए। पीएम मोदी के अलावा आशीर्वाद सेरेमनी में बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन, शाहिद कपूर और माधुरी दीक्षित समेत देश-विदेश की मशहूर हस्तियों ने शिरकत की।

#WATCH | Classical musical performance by maestros Niladri Kumar on sitar, Rahul Sharma on santoor, Rajhesh Vaidhya on veena and Sridhar Parthasarathy on mridangam at Anant Ambani and Radhika Merchant's 'Shubh Aashirwad' ceremony in Mumbai. pic.twitter.com/aRhDvNJbVK— ANI (@ANI) July 13, 2024