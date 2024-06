Mumbai Ice Cream Case: आइसक्रीम के कोन में मिली कटी उंगली, ऑनलाइन ऑर्डर मिलने के बाद हड़कंप; देखते ही महिला पहुंची थाने

एएनआई, मुंबई। Mumbai Ice Cream Case: महाराष्ट्र मुंबई के मलाड इलाके में एक महिला को ऑनलाइन ऑर्डर की गई आइसक्रीम कोन के अंदर इंसानी उंगली का टुकड़ा मिला। जिसके बाद महिला मलाड पुलिस स्टेशन पहुंची। मलाड पुलिस ने युम्मो आइसक्रीम कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कर आइसक्रीम को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने आइसक्रीम में मिले मानव अंग को FSL (फोरेंसिक) के पास भेज दिया है। इस घटना की जानकारी मलाड पुलिस ने दी है।

Maharashtra | A woman found a piece of human finger inside an ice cream cone that was ordered online in the Malad area of ​​Mumbai. After which the woman reached Malad police station. Malad police registered a case against the Yummo ice cream company and sent the ice cream for…