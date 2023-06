Mahakal Temple Ujjain: संध्या आरती के वक्त भगवान महाकाल का शृंगार गिरा, लाइव दर्शन किया गया बंद

ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में संध्या आरती के दौरान भगवान महाकाल के शृंगार का निचला हिस्सा गिर गया। इसके बाद पुजारियों ने फिर से भगवान महाकाल का शृंगार किया। शृंगार के दौरान लाइव दर्शन चल रहा था जिसे तुरंत बंद कर दिया गया और भक्तों को रिकॉर्डेड दर्शन कराए गए। पुजारियों ने बुधवार शाम को महाकाल को शृंगार के दौरान भगवान गणेश का रूप दिया था।

उज्जैन, जेएनएन। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बुधवार शाम को एक घटना घट गई। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में संध्या आरती के दौरान भगवान महाकाल के शृंगार का निचला हिस्सा गिर गया। इसके बाद पुजारियों ने फिर से भगवान महाकाल का शृंगार किया। लाइव दर्शन कराया गया बंद शृंगार के दौरान लाइव दर्शन चल रहा था, जिसे तुरंत बंद कर दिया गया और भक्तों को रिकॉर्डेड दर्शन कराए गए। पुजारियों ने बुधवार शाम को महाकाल को शृंगार के दौरान भगवान गणेश का रूप दिया था। जानकारी के मुताबिक, भगवान महाकाल के शृंगार में भांग व सूखे मेवे से भगवान गणेश की मुखाकृति बनाई गई थी। इसके बाद चांदी की सूंड, मस्तक पर चांदी का तिलक तथा चांदी के कर्णफूल लगाए। माना जा रहा है कि शृंगार में भांग की मात्रा अधिक हो गई थी। शृंगार में अधिक भार होने की वजह से गिरा इसी कारण से आरती के बाद शृंगार का सूंड वाला हिस्सा गिर गया। पुजारियों ने बताया कि भगवान को शृंगार के बाद भारी-भारी फूलमालाएं भी पहना दी गई थीं। इसके बाद जब रिकॉर्डेड दर्शन कराए गए तो उसमें शाम के समय जलाभिषेक का दृश्य दिखाया गया। इससे लोग काफी आश्चर्यचकित हो गए। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने कहा कि मौसम शुष्क होने की वजह से भगवान के शृंगार का कुछ हिस्सा गिर गया था। इसके बाद भगवान का फिर से शृंगार किया गया।

