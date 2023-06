मध्य प्रदेश: जेपी नड्डा ने खरगोन में भरी हुंकार, लोगो से बोले- कमलनाथ का चैप्टर ही गायब कर देना है

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के खरगोन में एक रैली को संबोधित किया। नड्डा ने लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। नड्डा ने इस दौरान कांग्रेस पर हमला भी बोला। नड्डा ने लोगों से कहा कि कमलनाथ ने लाडली योजना रोक दी थी अब आप नवंबर में कमलनाथ जी को रोक दीजिए इन्हें घर पर बिठा दीजिए।

मध्य प्रदेश: जेपी नड्डा ने खरगोन में भरी हुंकार

खरगोन, ऑनलाइन डेस्क। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खरगोन में शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर वार किया। नड्डा ने कहा कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ की सरकार आई तो उन्होंने विकास की गंगा को अविरुद्ध किया। मोदी जी के नेतृत्व में केवल सरकार ही नहीं बदली उन्होंने कार्य करने की संस्कृति को भी बदल डाला। मोदी जी की और शिवराज जी की सरकारें 'pro responsive' सरकारें हैं। ये 'pro active' सरकार हैं। भ्रष्टाचारी देशों में आता था भारत का नाम नड्डा ने आगे कहा कि नौ साल पहले भारत का नाम भ्रष्टाचारी देशों में आता था। टूजी घोटाला, कोयला घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला। कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाले किए, लेकिन अब नौ सालों के बाद हम ब्रिटेन को पछाड़ कर पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं। विपक्ष में से कोई मोदी जी को नीच कह रहा है, कोई अनपढ़ कह रहा है, कोई सांप कह रहा है, कोई बिच्छू कह रहा है, कोई चायवाला कह रहा है। ये भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है और मोदी जी को आगे बढ़ने का काम कर रही है। नौ साल में खुले 14 मेडिकल कॉलेज जेपी नड्डा ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने नौ साल में 14 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। डबल इंजन की सरकार विकास की दृष्टि से कितना काम कर रही है ये आप सभी जानते ही हैं। कमलनाथ ने लाडली योजना रोक दी थी अब आप नवंबर में कमलनाथ जी को रोक दीजिए, इन्हें घर पर बिठा दीजिए। नवंबर में आपको कमलनाथ का ही चैप्टर गायब कर देना है।

