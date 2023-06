जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का कहना है कि संबंधित स्कूल को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विहिप ने ज्ञापन में बताया कि सेंट पायस स्कूल में ईद के एक दिन पूर्व प्रार्थना के समय कार्यक्रम किया गया। इसमें हिंदू विद्यार्थियों के समक्ष कलमा व नमाज पढ़वाने का कृत्य स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। इसका हिंदू समाज व विहिप पुरजोर विरोध करता है।

Khandwa News: स्कूल में प्रार्थना के दौरान छात्रों को पढ़ाए कलमा व नमाज, VHP ने की कार्रवाई की मांग

Your browser does not support the audio element.

खंडवा, जेएनएन। मध्य प्रदेश के खंडवा में आनंदनगर स्थित मिशनरी सेंट पायस स्कूल में बुधवार को सामूहिक प्रार्थना के दौरान हिंदू छात्रों के सामने मुस्लिम छात्रों से कलमा व नमाज पढ़ाए जाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता विरोध में उतर आए। कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को स्कूल की मान्यता रद करने की मांग को लेकर एसडीएम अरविंद चौहान को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उधर, एसडीएम ने शिकायत के बाद मामले में जांच के लिए जिला शिक्षा विभाग को निर्देशित किया है। वहीं, जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का कहना है कि संबंधित स्कूल को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। विहिप ने ज्ञापन में बताया कि सेंट पायस स्कूल में ईद के एक दिन पूर्व प्रार्थना के समय कार्यक्रम किया गया। इसमें हिंदू विद्यार्थियों के समक्ष कलमा व नमाज पढ़वाने का कृत्य स्कूल प्रबंधन द्वारा किया गया। इसका हिंदू समाज व विहिप पुरजोर विरोध करता है। यहां विद्यार्थियों को तिलक, कलावा, कड़ा, बाली, पायल, बिंदी इन सब पर प्रतिबंध है। पूर्व में इस स्कूल में बगैर अनुमति यूथ कन्वेंशन के नाम पर 500 से अधिक आदिवासी युवाओं को ईसाई धर्म की शिक्षा देने हेतु लाया गया था, इसका भी विहिप ने विरोध किया था। इस पर प्रबंधक पर कार्रवाई की गई थी। विद्यार्थियों और पालकों ने भी जताई आपत्ति: उधर, स्कूल में प्रार्थना के दौरान मुस्लिम छात्रों से कलमा पढ़ाए जाने को लेकर विद्यार्थियों सहित पालकों ने भी आपत्ति ली है। कक्षा नौवीं के एक छात्र ने नाम न प्रकाशित करने के अनुरोध पर बताया कि विशेष त्योहारों पर संबंधित धर्म के विद्यार्थियों से प्रस्तुति दिलाई जाती है।

Edited By: Narender Sanwariya