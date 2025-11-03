Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बर्बाद फसल हाथ में लेकर YouTuber लीला ने शिवराज मामा से मांगी मदद, कभी बदहाल सड़क को लेकर पीएम से लगा चुकीं गुहार

    By Ravindra Soni Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 09:03 PM (IST)

    जबलपुर की यूट्यूबर लीला साहू ने खेतों में बर्बाद धान की फसल दिखाते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से किसानों के लिए मदद की गुहार लगाई है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से फसलें खराब हो गई हैं। लीला ने प्रशासन से फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा देने की मांग की है। इससे पहले भी लीला जर्जर सड़क की समस्या को लेकर चर्चा में आई थीं।

    prefferd source google
    Hero Image

    फसल हाथ लेकर खड़ीं यूट्यूबर लीला साहू व शिवराज सिंह चौहान।

    डिजिटल न्यूज, जबलपुर। सोशल मीडिया पर अपनी बेबाकी और जनसरोकार वाले वीडियोज के लिए जानी जाने वाली यूट्यूबर लीला साहू एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने किसानों की परेशानी को अपनी आवाज दी है। लीला ने अपने खेत में जाकर बर्बाद हुई धान की फसल दिखाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भावुक अपील की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह खराब फसल को हाथ में लेकर कहती हैं कि “ओ शिवराज मामा जी, यह फसल न खाने लायक है और न बेचने लायक बची है।” उन्होंने बताया कि बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान की बालियां पूरी तरह से जमीन पर गिर गई हैं, जिससे किसान बुरी तरह से नुकसान में हैं। लीला ने प्रशासन से प्रभावित किसानों की फसलों का सर्वे कर मुआवजा दिलाने की मांग की है।

    लीला ने अपने संदेश में कहा कि शिवराज मामा हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील रहे हैं और अब वक्त है कि वे इस मुश्किल घड़ी में अपने किसान भाइयों और बहनों के साथ खड़े हों।

    पहले भी सड़क समस्या पर खींच चुकीं ध्यान

    यह पहली बार नहीं है जब लीला साहू ने अपनी आवाज जनहित में उठाई हो। इससे पहले वे अपने गांव खड्डी खुर्द की जर्जर सड़क को लेकर पूरे देश में चर्चा में आई थीं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के साथ गीत गाकर एक वीडियो बनाया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री मोहन यादव से सड़क निर्माण की अपील की थी।

    उनकी इस अपील के बाद मामला चर्चा में आया था और स्थानीय सांसद डॉ. राजेश मिश्रा ने तो उन्हें जरूरत पड़ने पर एयरलिफ्ट कराने की बात तक कही थी। बाद में लीला का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था — “सांसद जी, मेरी गर्भावस्था के नौ महीने पूरे हो गए हैं... हेलीकॉप्टर भेजकर उठवा लीजिए।”