    MP के मंडला में चलते ट्रक में लगी आग, चालक-क्लीनर ने कूदकर बचाई जान, हाईवे पर लगा जाम

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 03:38 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के मंडला जिले में अंजनिया बाईपास पर रायपुर से राजस्थान जा रहे जीआई तार से भरे ट्रक में आग लग गई। टायर फटने से ट्रक अनियंत्रित हो गया और आग पकड़ ली। चालक और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। आग लगने से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। 

    ट्रक में लगी आग को बुझाने का प्रयास करते दमकलकर्मी।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के मंडला जिले में अंजनिया बाईपास पर शुक्रवार तड़के बड़ा हादसा हो गया, जब रायपुर से राजस्थान जा रहा जीआई तार बंडल से भरा ट्रक (आरजे 11 जीबी 6711) चलते-चलते आग की चपेट में आ गया। तेज आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे ट्रक को खाक कर दिया। गनीमत रही कि चालक और क्लीनर ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली।

    तेजी से भड़की आग

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक गुजर ही रहा था कि अचानक उसका गुल्लक (ड्रॉप एक्सल) टायर जोरदार आवाज के साथ फट गया। टायर फटते ही ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 200 मीटर दूर जाकर रुका और तुरंत आग पकड़ ली। ट्रक में लदे जीआई तार के बंडलों ने आग को और भड़का दिया, जिससे आग ने पूरे वाहन को मिनटों में अपनी चपेट में ले लिया।

    लगा जाम

    आग इतनी तीव्र थी कि टायर और डीजल टैंक के फटने की आवाजें अंजनिया के रिहायशी इलाकों तक साफ सुनाई दीं। घटना के बाद नेशनल हाईवे पर करीब एक घंटे तक दोनों ओर से ट्रक और छोटे वाहन जाम में फंसे रहे।

    सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय से दमकल वाहन को रवाना किया गया, जिसे मौके पर पहुंचने में लगभग 40 मिनट का समय लगा। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान अंजनिया चौकी पुलिस भी मौके पर मौजूद रही और यातायात नियंत्रण संभाला।