Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहडोल में दर्दनाक हादसा : तेज रफ्तार बस ने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को कुचला, मौके पर मौत

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:05 PM (IST)

    शहडोल बस स्टैंड पर रविवार को एक दुखद घटना हुई। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल महेश पाठक को एक तेज रफ्तार बस ने टक्कर मार दी, जिससे उनकी तत्काल मौत हो ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    बस से कुचलकर कॉन्स्टेबल की दर्दनाक मौत।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के शहडोल शहर के व्यस्त बस स्टैंड परिसर में रविवार दोपहर एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस आरक्षक महेश पाठक को तेज रफ्तार बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक बस वहीं छोड़कर फरार हो गया, जबकि घटना स्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों और लोगों में अफरा-तफरी मच गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ब्यौहारी से आ रही थी बस

    जानकारी के अनुसार आरक्षक महेश पाठक कोतवाली थाने में पदस्थ थे और रविवार दोपहर करीब 2 बजे बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान ब्यौहारी की ओर से आ रही दादू एंड संस कंपनी की बस तेज गति से स्टैंड के भीतर घुस रही थी। बताया जाता है कि चालक ने नियंत्रण खो दिया और बस सीधे आरक्षक से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि आरक्षक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

    बस को जब्त कर थाने भेजा

    हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के अधिकारी बस स्टैंड पहुंचे। घटनास्थल से बस को जब्त कर थाने भेजा गया, जबकि आरक्षक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया गया। अचानक हुए इस हादसे ने पुलिसकर्मियों को झकझोर कर रख दिया—कई साथियों की आंखें नम नजर आईं।

    रफ्तार पर लगे लगाम

    स्थानीय लोगों का कहना है कि बस स्टैंड में अक्सर बसें तेज रफ्तार में घुसती हैं, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। अतिक्रमण के कारण मार्ग संकरा हो जाता है और चालक अनियंत्रित रूप से वाहन भीतर प्रवेश करते हैं। नागरिकों ने नगर पालिका और परिवहन विभाग से सख्त निगरानी एवं अतिक्रमण हटाने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। आरक्षक महेश पाठक की मौत ने पूरे पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ा दी है।