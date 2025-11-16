रतलाम में 50 साल के टीचर ने छात्रा से की छेड़छाड़, घर में घुसकर पकड़ा हाथ और बोला- 'अच्छी लगती हो'

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 50 वर्षीय शिक्षक गोविंद कसावत पर है, जो शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है।

पीछा करते हुए घर तक पहुंचा पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। शनिवार को उसके स्कूल की छुट्टी थी। उसके भैया रोज की तरह अनाज की दुकान पर गए थे, जबकि मम्मी-पापा और भाभी काम से रतलाम गए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे वह खेत पर चने देखने गई थी। वापस लौटते समय आरोपित गोविंद कसावत उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा।

बुरी नीयत से पकड़ा हाथ पीड़िता ने आगे बताया कि गोविंद ने उससे इशारे से कहा तू बहुत अच्छी लग रही है, तेरा नंबर दे। छात्रा ने मना कर दिया। जब छात्रा ताला खोलकर घर के अंदर गई, तो गोविंद ने कहा तुझे पैसे दूंगा, मुझे घर के अंदर आने दे और जबरदस्ती घर में घुस आया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी गोविंद ने उसे अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। घबराकर वह जोर से चिल्लाई और घर से बाहर निकल आई। आवाज सुनकर आरोपी डर गया और अपने घर चला गया।