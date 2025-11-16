रतलाम में 50 साल के टीचर ने छात्रा से की छेड़छाड़, घर में घुसकर पकड़ा हाथ और बोला- 'अच्छी लगती हो'
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। छात्रा के अनुसार, शिक्षक ने उसका पीछा किया, घर में घुसकर उसका हाथ पकड़ा और अश्लील बातें की। छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में रावटी थाना क्षेत्र के गांव उमरन में एक छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप गांव के ही 50 वर्षीय शिक्षक गोविंद कसावत पर है, जो शासकीय प्राथमिक स्कूल में पदस्थ है। घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है, जब आरोपित ने छात्रा का पीछा करते हुए उसे घर में अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ लिया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी है।
पीछा करते हुए घर तक पहुंचा
पीड़िता ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि वह अपने परिवार के साथ रहती है। शनिवार को उसके स्कूल की छुट्टी थी। उसके भैया रोज की तरह अनाज की दुकान पर गए थे, जबकि मम्मी-पापा और भाभी काम से रतलाम गए थे। दोपहर करीब 3:30 बजे वह खेत पर चने देखने गई थी। वापस लौटते समय आरोपित गोविंद कसावत उसका पीछा करते हुए घर तक आ पहुंचा।
बुरी नीयत से पकड़ा हाथ
पीड़िता ने आगे बताया कि गोविंद ने उससे इशारे से कहा तू बहुत अच्छी लग रही है, तेरा नंबर दे। छात्रा ने मना कर दिया। जब छात्रा ताला खोलकर घर के अंदर गई, तो गोविंद ने कहा तुझे पैसे दूंगा, मुझे घर के अंदर आने दे और जबरदस्ती घर में घुस आया। छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी गोविंद ने उसे अकेला पाकर बुरी नीयत से उसका हाथ पकड़ा। घबराकर वह जोर से चिल्लाई और घर से बाहर निकल आई। आवाज सुनकर आरोपी डर गया और अपने घर चला गया।
दी जान से मारने की धमकी
छात्रा ने बताया कि बाद में वह आरोपित गोविंद के घर गई और पूछा कि उसे नंबर क्यों चाहिए। इस पर गोविंद बोला मेरे घर अंदर आ, तब समझाता हूं। छात्रा ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपित ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि किसी को मत बताना, नहीं तो नौकरी चली जाएगी और धमकी दी की घरवालों को बताया तो जान से खत्म कर दूंगा। छात्रा घर लौटी और पिता को फोन करके पूरी घटना बताई।
