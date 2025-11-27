डिजिटल डेस्क, जबलपुर। सांदीपनि विद्यालय बालाघाट में एक शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। शिक्षक पर आरोप है कि उन्होंने कक्षा छठवीं के सात छात्रों को इसलिए पीट दिया, क्योंकि वे कक्षा में शोर मचा रहे थे। इससे पालकों में आक्रोश है। पालकों का कहना है कि शिक्षक रामप्रसाद राहंगडाले ने बच्चों की न सिर्फ पिटाई की, बल्कि बेंच पर लिटाकर उन्हें मारा और गला तक दबा दिया।

मामले की जानकारी लगते ही बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे गुरुवार को सांदीपनि विद्यालय पहुंचीं और आरोपी शिक्षक को फटकार लगाई। उन्होंने इस घटना को अमानवीय बताया और प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह से शिकायत करने की बात कही। स्कूली बच्चों के साथ मारपीट की घटना बुधवार की बताई जा रही है।

शिक्षक द्वारा मारपीट करने के बाद से सभी पीड़ित बच्चे दहशत में हैं। एक अभिभावक ने बताया कि गुरुवार सुबह जब स्कूल जाने के लिए उनके बच्चे ने मना किया, तब पूछने पर उसने शिक्षक द्वारा मारपीट करने की घटना की जानकारी दी गई। वह बुरी तरह डरा हुआ है। उसे बुखार भी है।

पालकों ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने बच्चों के साथ मारपीट की और उनका गला भी दबाया। गुरुवार को सांदीपनि विद्यालय पहुंची विधायक के साथ बच्चों के पालक भी स्कूल पहुंचे।

विधायक ने शिक्षक रामप्रसाद की क्लास ली और बच्चों से बारी-बारी से घटना के बारे में जानकारी ली। बताया जा रहा है कि शिक्षक ने कक्षा छठवीं के पुनीत लिल्हारे, ओजवी मिश्रा, विहान नैनवानी, शौर्य दमाहे, हिमांश सोनवाने, अनवर पाटिल और जारेश बेग के साथ मारपीट की है।