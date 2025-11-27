डिंडौरी में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने वाले टीचर की गिरफ्तारी की मांग, बाजार बंद
डिंडौरी जिले के अमरपुर में छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप में एक शिक्षक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बाजार आधे दिन तक बंद रहा। ग्रामीणों और व्यापारियों ने आरोपी शिक्षक और प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के डिंडौरी जिले के ब्लाक मुख्यालय अमरपुर में गुरुवार को बाजार आधे दिन तक बंद रहे। सांदीपनी विद्यालय के शिक्षक प्रशांत साहू द्वारा छात्राओं को अश्लील व आपत्तिजनक मैसेज भेजे जाने के आरोपों के बाद स्थानीय लोगों ने उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए इस बंद का आयोजन किया।
ग्रामीणों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने एकजुट होकर जनपद पंचायत अमरपुर कार्यालय पहुंचकर चौकी प्रभारी अतुल हरदहा और एसडीओ को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। लोगों ने सवाल उठाया कि 24 नवंबर को शिकायत दर्ज होने के बाद भी आरोपी शिक्षक को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आरोपी शिक्षक के बारे में प्राचार्य से भी शिकायत की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर उन्होंने कार्रवाई की होती, तो यह स्थिति पैदा ही नहीं होती।
ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि केवल आरोपी शिक्षक ही नहीं, बल्कि इस प्रकरण से जुड़े अन्य जिम्मेदार लोगों पर भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने शिक्षक को गिरफ्तार करने के साथ-साथ विद्यालय प्राचार्य को भी पद से हटाने की मांग की।
ज्ञापन सौंपने वाले लोगों ने चेतावनी दी कि यदि आरोपी शिक्षक को जल्द गिरफ्तार कर दोषियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
