सिवनी हवाला कांड में डीएसपी समेत चार गिरफ्तार, एसआईटी को मिली दो दिन की रिमांड

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सिवनी जिले में हवाला के 2.96 करोड़ रुपये के लूटकांड में जबलपुर के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाक फोर्स बालाघाट में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी), जबलपुर क्राइम ब्रांच आरक्षक के अलावा अन्य दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इन आरोपियों को सिवनी न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पूछताछ के लिए चारों आरोपितयों को दो दिनों की रिमांड पर एसआईटी को सौंप दिया है।