सिवनी हवाला कांड में डीएसपी समेत चार गिरफ्तार, एसआईटी को मिली दो दिन की रिमांड
जबलपुर एसआईटी ने सिवनी हवाला कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएसपी, आरक्षक समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें दो दिन की रिमांड पर एसआईटी को सौंप दिया गया है। एसआईटी प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जाएगी ताकि हवाला कांड की पूरी जानकारी मिल सके।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सिवनी जिले में हवाला के 2.96 करोड़ रुपये के लूटकांड में जबलपुर के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हाक फोर्स बालाघाट में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी), जबलपुर क्राइम ब्रांच आरक्षक के अलावा अन्य दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को इन आरोपियों को सिवनी न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने पूछताछ के लिए चारों आरोपितयों को दो दिनों की रिमांड पर एसआईटी को सौंप दिया है।
प्रकरण में जांच कर रहे जबलपुर क्राइम ब्रांच एएसपी व एसआइटी प्रभारी जितेन्द्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपितों में हाक फोर्स बालाघाट में पदस्थ एसडीओपी (डीएसपी) पंकज मिश्रा, जबलपुर क्राइम ब्रांच के आरक्षक प्रमोद सोनी के अलावा पंजू गिरी गोस्वामी कटनी, वीरेन्द्र दीक्षित जबलपुर शामिल हैं। एसआईटी दो दिनों की रिमांड में आरोपितों से आगे की पूछताछ करेगी।
