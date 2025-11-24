Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुक्तिधाम के मार्ग पर दबंगों का कब्जा, आदिवासियों ने मोहल्ले में कर दिया दाह संस्कार, पार्षद ने निगमायुक्त से लगाई गुहार

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 09:01 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के सतना में एक आदिवासी महिला की मृत्यु के बाद, मुक्तिधाम का रास्ता बंद होने के कारण परिजनों ने मोहल्ले में ही अंतिम संस्कार कर दिया। वार्ड पार्षद ने निगमायुक्त को पत्र लिखकर अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई है, ताकि 15 हजार से अधिक आबादी को राहत मिल सके। निगमायुक्त ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मोहल्ले में ही अंतिम संस्कार करते लोग। ।सौजन्य - पार्षद)

    डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना शहर में एक आदिवासी महिला की मृत्यु होने पर स्वजन व स्थानीय लोगों ने शव का अंतिम संस्कार मोहल्ले के बीचोंबीच खाली पड़ी जमीन पर कर दिया। उनकी मजबूरी यह थी कि इलाके के कुछ दबंगों के अतिक्रमण की वजह से मुक्तिधाम का पहुंच मार्ग बंद था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के अनुसार सतना नगर निगम के वार्ड 17 में रहने वाले एक आदिवासी परिवार की महिला की मृत्यु होने पर मोहल्ले के लोगों ने अंतिम संस्कार मोहल्ले में ही करने का निर्णय लिया। यह घटना 15 नवंबर की है। वार्ड पार्षद ऊषा गंगा कुशवाहा ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी उन्हें दी। साथ ही मुक्तिधाम के मार्ग से अतिक्रमण हटवाने की गुहार भी लगाई।

    पत्र में यह लिखा

    पार्षद ने निगमायुक्त को भेजे पत्र में लिखा कि वार्ड की आबादी 15 हजार से अधिक है। यहां केंद्रीय जेल के सामने मुक्तिधाम तो है, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। इस मुक्तिधाम तक पहुंचने वाले आम रास्ते पर दो दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को बंद रखा गया है।

    पार्षद ने निगमायुक्त से निवेदन किया है कि मुक्तिधाम मार्ग पर बने अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, ताकि क्षेत्र की 15 हजार से अधिक आबादी को राहत मिल सके। अंतिम संस्कार स्थल को पुनः सुचारु किया जाए ताकि ऐसी दर्दनाक परिस्थितियां दोबारा न हों।

    इस संबंध में जब नगर निगम आयुक्त डॉ. शेर सिंह मीणा से संपर्क किया गया तो उनका कहना था कि उनकी जानकारी में यह घटना नहीं है।