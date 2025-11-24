मुक्तिधाम के मार्ग पर दबंगों का कब्जा, आदिवासियों ने मोहल्ले में कर दिया दाह संस्कार, पार्षद ने निगमायुक्त से लगाई गुहार

डिजिटल डेस्क, भोपाल। मध्य प्रदेश के सतना शहर में एक आदिवासी महिला की मृत्यु होने पर स्वजन व स्थानीय लोगों ने शव का अंतिम संस्कार मोहल्ले के बीचोंबीच खाली पड़ी जमीन पर कर दिया। उनकी मजबूरी यह थी कि इलाके के कुछ दबंगों के अतिक्रमण की वजह से मुक्तिधाम का पहुंच मार्ग बंद था।

जानकारी के अनुसार सतना नगर निगम के वार्ड 17 में रहने वाले एक आदिवासी परिवार की महिला की मृत्यु होने पर मोहल्ले के लोगों ने अंतिम संस्कार मोहल्ले में ही करने का निर्णय लिया। यह घटना 15 नवंबर की है। वार्ड पार्षद ऊषा गंगा कुशवाहा ने सोमवार को नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर इस बात की जानकारी उन्हें दी। साथ ही मुक्तिधाम के मार्ग से अतिक्रमण हटवाने की गुहार भी लगाई।

पत्र में यह लिखा पार्षद ने निगमायुक्त को भेजे पत्र में लिखा कि वार्ड की आबादी 15 हजार से अधिक है। यहां केंद्रीय जेल के सामने मुक्तिधाम तो है, लेकिन यहां तक पहुंचना आसान नहीं रह गया है। इस मुक्तिधाम तक पहुंचने वाले आम रास्ते पर दो दबंगों द्वारा अतिक्रमण कर रास्ते को बंद रखा गया है।

पार्षद ने निगमायुक्त से निवेदन किया है कि मुक्तिधाम मार्ग पर बने अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए, ताकि क्षेत्र की 15 हजार से अधिक आबादी को राहत मिल सके। अंतिम संस्कार स्थल को पुनः सुचारु किया जाए ताकि ऐसी दर्दनाक परिस्थितियां दोबारा न हों।