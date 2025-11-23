सतना में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म, चचेरे भाई ने रिश्ते को किया शर्मसार, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना जिले में उचेहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को कलंकित करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवती के साथ उसके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर दिया। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पीड़िता अपने पिता के साथ उचेहरा थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

खाना बनाने के बहाने बुलाया थाना प्रभारी सतीश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता और आरोपी के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी ने मौका पाकर युवती को अपने घर बुलाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पत्नी गर्भवती है, जिसका फायदा उठाते हुए उसने खाना बनाने के बहाने युवती को कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया।

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले में अपराध क्रमांक 436/25 के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया।