    सतना में मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती से दुष्कर्म, चचेरे भाई ने रिश्ते को किया शर्मसार, पुलिस ने आरोपी को पकड़ा

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 04:27 PM (IST)

    सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में एक शर्मनाक घटना हुई। एक मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने युवती को घर बुलाकर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।

    युवती से दुष्कर्म (प्रतीकात्मक चित्र)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सतना जिले में उचेहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को कलंकित करने वाली दर्दनाक घटना सामने आई है। मानसिक रूप से अस्वस्थ एक युवती के साथ उसके ही चचेरे भाई ने दुष्कर्म कर दिया। घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। पीड़िता अपने पिता के साथ उचेहरा थाना पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

    खाना बनाने के बहाने बुलाया

    थाना प्रभारी सतीश मिश्रा ने बताया कि पीड़िता और आरोपी के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी ने मौका पाकर युवती को अपने घर बुलाया। पुलिस के अनुसार, आरोपी की पत्नी गर्भवती है, जिसका फायदा उठाते हुए उसने खाना बनाने के बहाने युवती को कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर जबरन दुष्कर्म किया।

    घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए मामले में अपराध क्रमांक 436/25 के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया। पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया।

    वर्तमान में आरोपी पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।