राममंदिर आंदोलन के प्रमुख संत डॉ. रामविलास वेदांती का रीवा में निधन, कोहरे के कारण भोपाल एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। पूर्व सांसद और राममंदिर आंदोलन के अग्रणी संत डॉ. रामविलास दास वेदांती का सोमवार को रीवा में दुखद निधन हो गया। 77 वर्षीय वेदांती महाराज की तबीयत कथा महोत्सव के दौरान अचानक बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहतर उपचार के लिए भोपाल शिफ्ट करने की तैयारी थी, लेकिन घने कोहरे के कारण उन्हें एयर लिफ्ट नहीं किया जा सका। अंततः उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

कथा के दौरान बिगड़ी तबीयत डॉ. वेदांती महाराज विनोद लाल गांव के समीप भटवा गांव में चल रही कथा का वाचन कर रहे थे, जो 17 दिसंबर तक प्रस्तावित थी। कथा के बीच उन्हें सीने में तेज दर्द और घबराहट महसूस हुई। स्थिति गंभीर होने पर शिष्यों ने उन्हें तत्काल रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया।

कोहरे ने रोकी भोपाल शिफ्टिंग डॉक्टरों की सलाह पर शिष्यों ने उन्हें एयर एंबुलेंस से भोपाल के बड़े अस्पताल में ले जाने की व्यवस्था की। रविवार दोपहर बाद एयर एंबुलेंस भोपाल के लिए रवाना भी हुई, लेकिन वहां अत्यधिक कोहरा और कम दृश्यता के चलते लैंडिंग संभव नहीं हो सकी। मजबूरी में उन्हें वापस रीवा लाया गया और दोबारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने भी पुष्टि की कि खराब विजिबिलिटी के कारण शिफ्टिंग नहीं हो पाई।

डॉक्टरों ने बताई मौत की वजह अस्पताल सूत्रों के अनुसार, डॉ. वेदांती को सेप्टीसीमिया नामक गंभीर संक्रमण हो गया था। इसके चलते उनका ब्लड प्रेशर अत्यधिक कम हो गया और सेप्टिसेमिक शॉक की स्थिति बन गई। सोमवार सुबह उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी।