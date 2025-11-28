पूजा स्थल पर सिगरेट की राख गिराकर मुस्लिम छात्रा ने रूममेट ने कहा- 'भगवान तेरे हैं, मेरे नहीं'...अभाविप ने किया प्रदर्शन

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में गुरुवार को दो छात्राओं के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में पूजा कर रही थी। तभी उसकी रूममेट आयशा परवीन सिगरेट पीते हुए कमरे में पहुंची और पूजा स्थान के पास राख गिराने लगी। विरोध करने पर आयशा ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं, मेरे नहीं। इस टिप्पणी के बाद दोनों के बीच कहा-सुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

आरोप हैं कि आयशा ने इस दौरान अपनी एक सहेली को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर स्मिता के साथ मारपीट की। उसे दो घंटे तक बंधक बनाए रखा। छात्रा ने घटना की शिकायत हास्टल वार्डन और कुलगुरु से की है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) तक पहुंचा। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ता उग्र हो उठे और उन्होंने विवि परिसर में प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पीएन पांडेय ने कहा कि छात्रा स्मिता के साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई है। उन्होंने पीड़ित छात्रा की सुरक्षा और आरोपित छात्राओं पर एफआइआर दर्ज कराने की मांग की है।