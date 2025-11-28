Language
    पूजा स्थल पर सिगरेट की राख गिराकर मुस्लिम छात्रा ने रूममेट ने कहा- 'भगवान तेरे हैं, मेरे नहीं'...अभाविप ने किया प्रदर्शन

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 08:34 PM (IST)

    रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में एक छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि उसकी रूममेट आयशा ने पूजा करते समय सिगरेट की राख गिराई और धार्मिक टिप्पणी की, जिसके बाद मारपीट हुई। एबीवीपी ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई की मांग की। कुलगुरु ने जांच का आश्वासन दिया है।

    विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने प्रदर्शन करते हुए एबीवीपी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता। (वीडियो ग्रैब)

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कन्या छात्रावास में गुरुवार को दो छात्राओं के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पीड़ित छात्रा स्मिता ने आरोप लगाया कि वह अपने कमरे में पूजा कर रही थी। तभी उसकी रूममेट आयशा परवीन सिगरेट पीते हुए कमरे में पहुंची और पूजा स्थान के पास राख गिराने लगी। विरोध करने पर आयशा ने कहा कि ये तुम्हारे भगवान हैं, मेरे नहीं। इस टिप्पणी के बाद दोनों के बीच कहा-सुनी बढ़ी और मामला हाथापाई तक पहुंच गया।

    आरोप हैं कि आयशा ने इस दौरान अपनी एक सहेली को भी बुला लिया और दोनों ने मिलकर स्मिता के साथ मारपीट की। उसे दो घंटे तक बंधक बनाए रखा। छात्रा ने घटना की शिकायत हास्टल वार्डन और कुलगुरु से की है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    बात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) तक पहुंचा। इस पर एबीवीपी कार्यकर्ता उग्र हो उठे और उन्होंने विवि परिसर में प्रदर्शन करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी। विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पीएन पांडेय ने कहा कि छात्रा स्मिता के साथ बंधक बनाकर मारपीट की गई है। उन्होंने पीड़ित छात्रा की सुरक्षा और आरोपित छात्राओं पर एफआइआर दर्ज कराने की मांग की है।

    विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन होगा। वहीं कुलगुरु राजकुमार कुडारिया ने बयान जारी कर कहा कि शिकायत प्राप्त हुई है। होस्टल की वार्डन से रिपोर्ट मांगी गई है और जांच कमेटी गठित की गई है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।