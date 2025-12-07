Language
    MP के पेंच टाइगर रिजर्व में पांच शावकों के साथ दिखी 'जुगनी' बाघिन, रोमांचित पर्यटकों ने बनाया वीडियो

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में 'जुगनी' बाघिन अपने पांच शावकों के साथ सड़क पर दिखाई दी, जिससे पर्यटक रोमांचित हो गए। इससे पहले, बाघिन को नाइट सफार ...और पढ़ें

    Hero Image

    पेंच रिजर्व में बाघिन अपने शावकों संग सड़क क्रॉस करते हुए।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश के सिवनी जिले में पेंच टाइगर रिजर्व में रविवार सुबह एक बेहद रोमांचक और दुर्लभ नजारा देखने को मिला। खवासा बफर क्षेत्र की चर्चित ‘जुगनी’ बाघिन अपने पांच नन्हें शावकों के साथ कच्ची सड़क पर टहलती नजर आई। इस अद्भुत दृश्य को सामने से देखने वाले पर्यटकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत इस क्षण को कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

    सुबह-सुबह दिखा दुर्लभ नजारा

    जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह खवासा–तेलिया गेट से सफारी पर निकले पर्यटकों के जिप्सी वाहनों के सामने अनायास ही जुगनी बाघिन अपने पांच शावकों के साथ आ गई। बाघिन अपने बच्चों को लेकर सड़क किनारे जंगल की ओर बढ़ती रही और लगभग उसी दौरान काफी देर तक पर्यटकों को दिखाई देती रही। पर्यटक इस अप्रत्याशित और रोमांचकारी अनुभव से उत्साहित हो उठे।

    नाइट सफारी में चार शावकों संग दिखी थी

    यह दूसरा मौका है, जब जुगनी बाघिन अपने शावकों के साथ खुले में नजर आई है। इससे पहले 12 नवंबर को नाइट सफारी के दौरान उसके चार शावकों के साथ सड़क पार करने का वीडियो सामने आया था, जिसमें वह अपने बच्चों को मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती दिखी थी। उस वीडियो ने भी वन्यजीव प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया था।

    लगातार बढ़ती गतिविधि को देखते हुए पेंच प्रबंधन ने सुरक्षा कारणों से नाइट सफारी पर पहले अस्थायी रोक लगाई और बाद में 1 दिसंबर से इसे पूरी तरह बंद कर दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि बाघ विचरण क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप सीमित रखना जरूरी है।