    'हिंदू तीन बच्चे पैदा करें, तीसरे की फीस मैं भरवा दूंगा...' मंडला में प्रवीण तोगड़िया का ऐलान

    By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 02:11 PM (IST)

    अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने मंडला में कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए मोहन भागवत सक्षम हैं। उन्होंने हिंदुओं से तीन बच्चे पैदा करने का आग्रह किया और तीसरे बच्चे की फीस भरने का वादा किया। उन्होंने 'तीन बच्चे-हिन्दू सच्चे' अभियान शुरू करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य भारत को हिंदू प्रधान देश बनाए रखना है।

    डॉ प्रवीण तोगड़िया मंडला पहुंचे।

    डिजिटल डेस्क, जबलपुर। अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया रविवार को मध्य प्रदेश के मंडला दौरे पर हैं। वे यहां पर मंडला कृषि मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पूर्व वे जंतीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं से चर्चा के दौरान डॉ. तोगड़िया ने कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए डॉ. मोहन भागवत ही पर्याप्त और सक्षम हैं, हम उनके पीछे हैं। वह सब कुछ करा लेंगे।

    चला रहे हैं अभियान

    साथ ही उन्होंने जनसंख्या को लेकर कहा कि हिंदुओं को तीन बच्चे पैदा करने चाहिए, तीसरे बच्चे की स्कूल फीस मैं भरवा दूंगा। डॉक्टर तोगड़िया ने कहा ने हमने 'तीन बच्चे-हिन्दू सच्चे" अभियान शुरू किया है। इस अभियान का मकसद है कि हिंदुओं की जनसंख्या न घटे। भारत हिंदू प्रधान देश बना रहे। इसके लिए सभी हिंदुओ को तीन बच्चों को जन्म देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि हिंदुओं के लिए काम करने वाले व्यक्ति या कोई संस्था, आरएसएस के मोहन भागवत का सम्मान करना चाहिए।