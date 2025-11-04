MP News: ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम के दौरान हादसा, कर्मचारी का हाथ जख्मी
जबलपुर के ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया में काम के दौरान एक कर्मचारी घायल हो गया। एमएमएचजी के फ्यूज बॉडी पर वार्निशिंग करते समय प्रथमेश ठाकुर के बाएं हाथ की उंगली में चोट आई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई गई है। फैक्ट्री प्रशासन ने घटना की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी गठित की है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। ऑर्डनेंस फैक्ट्री खमरिया (OFK) में मंगलवार सुबह काम के दौरान हुए एक हादसे में कर्मचारी घायल हो गया। हादसा फैक्ट्री के एफ-9 सेक्शन की बिल्डिंग नंबर 130 में हुआ, जहां एमएमएचजी के फ्यूज बॉडी पर फर्स्ट वार्निशिंग करने के दौरान निर्माणी कर्मचारी प्रथमेश एम ठाकुर जख्मी हो गया। इस हादसे में प्रथमेश के बायें हाथ की उंगली क्षतिग्रस्त हो गईं।
घटना के बाद फैक्ट्री प्रबंधन और वरिष्ठ अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। घायल कर्मचारी को एम्बुलेंस से ऑर्डनेंस फैक्ट्री हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, प्रथमेश कुमार की हालत अब स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में है।
फैक्ट्री प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी गठित कर दी है। जांच दल यह पता लगाएगा कि विस्फोट किन परिस्थितियों में हुआ और भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
