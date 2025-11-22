बैठे-बैठे सिर नीचे किया और फिर नहीं उठा... बांधवगढ़ रिजर्व में बाघ शावक की रहस्यमय ढंग से मौत
मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक दो वर्षीय बाघ शावक की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। वन विभाग उस पर लगातार नजर रख रहा था क्योंकि उसे गांव की ओर जाने का खतरा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन ठंड की वजह से हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। बाघ शावक की मौत वन विभाग के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत आश्चर्यजनक ढंग से हो गई। इस बाघ पर पिछले दो दिनों से नजर रखी जा रही थी और देखते-देखते ही उसकी जान चली गई। इस बाघ की उम्र महज दो साल थी। वह बीमार भी नहीं था।
की जा रही थी निगरानी
इस बाघ के जंगल से निकलकर गांव की ओर जाने की आशंका थी, जिसकी वजह से उस पर लगातार नजर रखी जा रही थी। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए मौत के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन वन्य जीव विशेषज्ञों ने ठंड की वजह से शावक को हार्ट अटैक आने की को आशंका व्यक्त की है।
हालांकि उनका कहना है कि सामान्यत: वन्य जीवों को ठंड की वजह से हार्ट अटैक नहीं आता, क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से स्वयं को मौसम के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं, इसीलिए इस शावक की मौत फिलहाल मध्य प्रदेश के वन विभाग में अबूझ पहेली बनी हुई है।
वन अमला भी हैरान
दरअसल, एक तरफ पूरे मध्य प्रदेश में बाघ गणना की तैयारी चल रही है। इसी बीच शुक्रवार की देर शाम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक बाघ शावक की मौत ने समूचे वन अमले को हिला दिया। बाघ की मौत की यह घटना पतौर रेंज में हुई।
पार्क प्रबंधन की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, दो दिन पहले पतौर परिक्षेत्र के ग्राम कुश्माह के कृषि राजस्व क्षेत्र में बाघ के बैठे होने की सूचना मिली तो वन स्टाफ ने कुछ दूर से उसकी सतत निगरानी प्रारंभ की थी। शुक्रवार को भी बाघ की निगरानी की जा रही थी, ताकि बाघ गांव की तरफ न जा सके।
निगरानी के दौरान ही शुक्रवार 21 नवंबर की दोपहर बाघ की मृत्यु हो गई। पोस्टमार्टम एवं शव दाह की कार्रवाई शनिवार को की गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए उसकी मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।