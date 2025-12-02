ई-अटेंडेंस विवाद : MP सरकार का हाईकोर्ट में दावा - 'शिक्षक एप' में डाटा चोरी... हो ही नहीं सकता

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य किए जाने के प्रकरण में सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य शासन ने याचिकाकर्ताओं के उस आरोप का जवाब दिया, जिसमें डाटा लीक और सायबर फ्राड की बात कही गई थी। सरकार ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों को नकारते हुए कहा कि हमारे शिक्षक एप में डाटा चोरी की संभावना बिल्कुल नहीं है।

अगली सुनवाई जल्द न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने सरकार के जवाब को अभिलेख पर लेते हुए तीन दिसंबर को अगली सुनवाई निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं द्वारा उक्त एप डाउनलोड के बाद डाटा लीक होने और सायबर फ्रॉड की दलील दी गई थी। कुछ शिक्षकों के बैंक खाते से रकम गायब होने की बात भी कही गई थी।